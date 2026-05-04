Кабмин намерен сократить долг Калининградской области по бюджетным кредитам

Долг 21 региона России, в том числе Калининградской области, по бюджетным кредитам будет сокращен на сумму свыше 114 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 млрд рублей», — отметил премьер.

Он пояснил, что речь идет об Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также о Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе.

«Эти регионы направили значимую часть собственных средств для выполнения инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи», — сказал Мишустин. Он добавил, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни граждан.

Напомним, что в конце апреля Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.