Калининградской области обещают похолодание и ночные заморозки на следующей неделе

На следующей неделе в Калининградской области ожидается похолодание в дневные часы и заморозки по ночам. Такой прогноз сделали метеорологи-любители из сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«На следующей неделе — похолодание до ~ +12...+14°С днем, ночные заморозки. Ядро антициклона сместится на север Европы, к юго-востоку от нас расположится высотная барическая ложбина, что вызовет заток континентальной северной умеренной/арктической воздушной массы. Довольно сухо и с преобладанием прояснений», — отмечается в сообщении.

При этом после 4-5 октября возможно потепление в дневные часы до +15...+18°С. «Гребень антициклона переориентируется на юг Европы, а циклоническая ложбина — на север, что вызовет заток южной умеренной воздушной массы», — поясняют метеорологи-любители.