Прокуратура: на Куршской косе незаконно вырубили 10 деревьев

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура выявила незаконную вырубку деревьев на территории национального парка «Куршская коса». По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, в поселке Рыбачий в квартале участкового лесничества «Золотые дюны» были срублены 10 деревьев породы черная ольха без разрешительных и правоустанавливающих документов. Размер причиненного ущерба превысил 200 тыс. рублей.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.