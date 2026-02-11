В Калининграде завершили оформление филиала Большого театра витражами (фото)

Оформление филиала Большого театра в Калининграде завершили масштабными витражами. Строители остеклили две гигантские светопрозрачные конструкции и перешли к отделочным работам внутри помещений. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Здание площадью 36 тыс. кв. м имеет уникальный архитектурный облик, отвечает высоким требованиям современных театральных площадок и возводится в сотрудничестве с руководством Большого театра. На сегодня строители остеклили две гигантские светопрозрачные конструкции, которые станут архитектурными акцентами филиала, и перешли к отделочным работам внутри помещений», — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Самый крупный витраж напоминает по форме стеклянный парус. Его общая площадь составляет порядка 1,7 тыс. кв. м, что сравнимо с площадью четырёх профессиональных баскетбольных площадок. Конструкция собрана из 242 двухкамерных стеклопакетов, которые обеспечивают максимальную энергоэффективность, повышенную безопасность и светопропускаемость. Общая масса витража превышает 170 т. Параллельно завершены работы по устройству и отделке второго витража общей площадью 620 кв. м, который открывает вид на реку Преголю.

Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

Витражи позволят наполнить внутренние пространства театра естественным светом. Панорамное остекление должно создать эффект единства интерьера с окружающим ландшафтом Октябрьского острова.

Как отмечали подрядчики, здание филиала Большого театра театра функционально разделено на две части: зрительскую и театрально-технологическую. Вторая зона помещения предназначена для творческого и административно-хозяйственного персонала, а также для обслуживания площадки. В Театре оперы и балета предусмотрены основная и малая сцены. Они обеспечивают вместимость 950 и 300 зрителей соответственно. Единовременно здание сможет принять 2087 человека, включая 837 сотрудников.

Ранее в составе культурного кластера в Калининграде уже построили здания филиалов Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств — Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства, Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства. Кроме того, были построены общеобразовательная школа с бассейном, два интерната для учеников, общежитие для студентов, а также пять многоквартирных домов для преподавателей и артистов.