С Балтийской косы планируют организовать вывоз автотранспорта

Вывоз автотранспорта с Балтийской косы планируют организовать 11 февраля в 11:00. Завоз автомобилей пока не планируется. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Балтийской судоходной компании».

«Обследуем обстановку на 9-часовом рейсе. Если подход будет не затруднен, на 11-часовом рейсе будет организован вывоз автотранспорта с Косы. Завоза автомобилей на косу пока нет», — сообщал перевозчик в 8:12. О том, что вывоз автотранспорта состоится в 11:00, стало известно в 9:54.

О сложностях с паромным сообщением между Балтийском и Балтийской косой стало известно 31 января. С 1 февраля оно осуществлялось по временному расписанию — в 9:00 и 17:00. Однако, как отмечали жители, такой график не решал проблему: людям сложно попасть на приемы в медучреждения и по другим неотложным делам, а ожидание обратного рейса в морозных условиях становится серьезным испытанием.

6 февраля количество рейсов увеличили до пяти в день. Для безопасности работы паром не перевозил личные машины, только пассажиров.

Губернатор Алексей Беспрозванных также сообщал, что находится на связи с МЧС, главой Балтийского округа и местными жителями, а ситуация — «под личным контролем».