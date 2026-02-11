СМИ: «Балтика» заявила о небольшом бюджете клуба

«Балтика» заявляет, что располагает одним из самых скромных бюджетов в Российской премьер-лиге, несмотря на успешное выступление в текущем сезоне. Об этом сообщает издание «Ведомости», посвятившее материал зимней трансферной кампании калининградского клуба.

По словам генерального директора «Балтики» Равиля Измайлова, бюджет команды находится в нижней части таблицы РПЛ. «Наверное, наш бюджет в нижней части. Это последняя пятерка команд? Да. Наверное. 11–12-е место», — приводит его слова издание.

При этом «Ведомости» называют «Балтику» главной сенсацией осенней части чемпионата России сезона 2025/26. Вернувшийся в элитный дивизион клуб после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице. На этом фоне калининградцы уже оформили самую дорогую продажу в своей истории — переход Владислава Сауся в московский «Спартак» за 3,8 млн евро, а также продлили контракты с рядом игроков.

Как отмечает издание, интерес к футболистам «Балтики» в зимнее трансферное окно остается высоким, однако клуб ограничен в финансовых возможностях по сравнению с лидерами чемпионата.

Напомним, в начале февраля «Балтика» объявила о первом трансфере в зимнее межсезонье. Клуб арендовал 25-летнего панамского защитника Эдуардо Андерсона до конца сезона с правом полноценного выкупа.

В конце декабря «Балтика» объявила о расторжении контрактов с Амиром Мохаммадом и Диего Луной и продлении соглашения с Владиславом Поспеловым. Тогда же стало известно, что РФС наложил на клуб трансферный бан в связи с задолженностью. 29 декабря ограничения были сняты. 26 января клуб сообщил, что московский «Спартак» выкупил права на полузащитника Владислава Сауся. Тогда же было объявлено о продлении трудового соглашения с Максимом Петровым. В конце января «Балтика» сообщила, что просматривает на своих сборах защитника московского ЦСКА Михаила Рядно.

После игры с «Крыльями Советов» балтийцы ушли в отпуск в связи с паузой в Российской Премьер-лиге. После 18 туров первенства калининградский клуб расположился на пятом месте с 35 очками. Возобновится чемпионат 27 февраля. В этот день «Балтика» в Петербурге сыграет с «Зенитом». Матч на «Газпром Арене» запланирован в 18:30 (0+).

