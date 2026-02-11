В зоопарке Калининграда осталось два медведя

В зоопарке Калининграда в феврале умерли два медведя, лама и капибара. Как сообщили «Новому Калининграду» в ответе на запрос, на данный момент в учреждении осталось два медведя.

5 февраля умерла бурая медведица Эшли 1996 года рождения. «Средняя продолжительность жизни в дикой природе ~ 20 — 25 лет, в неволе могут доживать до 30 — 35 лет. Причина смерти — острая коронарная недостаточность на фоне хронической сердечной недостаточности», — говорится в ответе зоопарка.

2 февраля погибла уссурийская белогрудая медведица Арти 1989 года рождения. В учреждении уточнили: «Средняя продолжительность жизни представителей вида в дикой природе ~ 20 — 25 лет, в неволе могут доживать до 25 — 30 лет. Причина смерти — острое кровоизлияние в головной мозг (инсульт)».

В тот же день умерла капибара Поличка 2017 года рождения. В ответе отмечается: «Средняя продолжительность жизни в дикой природе ~ 6 — 8 лет, в неволе могут доживать до 10 — 12 лет. Предварительная причина смерти — разрыв селезёнки. Признаков травмы He обнаружено, возможная причина — новообразование. Образцы тканей отправлены на лабораторные исследования».

5 февраля также умерла лама по кличке Гордая 2001 года рождения. «Средняя продолжительность жизни 15 — 18 лет. Предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность на фоне возрастных нарушений пищеварения. Ждём результатов лабораторных исследований», — сообщили в зоопарке.

Сейчас в зоопарке содержатся бурый медведь Фима 2005 года рождения и барибал Ханни 2000 года рождения. «Фима не имеет признаков недомогания. Ханни имеет хронические возрастные изменения в дыхательной и сердечной системе и находится под особым наблюдением», — говорится в ответе.

В учреждении добавили, что на особом контроле у специалистов находятся в первую очередь возрастные животные. «Диспансеризация и профилактика заболеваний проходят в усиленном порядке», — сообщили в зоопарке.

Зоопарк планирует пополнение коллекции для формирования размножающихся пар. В ответе уточняется, что рассматривается приобретение зебры Гранта, трубкозуба, шаровидного броненосца, лемура катта, капибар, патагонских мар и лам и несколько «видов водоплавающих птиц, а также террариумных животных».

«Планируя пополнение коллекции тем или иным видом, Калининградский зоопарк в первую очередь учитывает возможность создания для животного комфортных условий жизни и обеспечения его благополучия. При этом, в приоритете улучшение условий жизни тех животных, которые уже живут в зоопарке, в том числе, расширение их вольеров за счет пустующих соседних», — подчеркнули в учреждении.

В ответе заключили: «Планомерные работы зоопарка по расширению вольеров и обогащению среды обитания увеличивают возможности для профилактики гиподинамии — одной из сложных для решения проблем зоопаркового содержания животных, которая является частой причиной хронических болезней дыхательной и сердечно-сосудистой систем».