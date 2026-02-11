Минфин: Калининградская область лишится 300 млн руб. от игорного бизнеса

Бюджет Калининградской области в 2026 г. лишится 300 млн руб. за счет налога на игорный бизнес, который с текущего года переходит на федеральный уровень. Об этом сообщил министр финансов региона Виктор Порембский, представляя на заседании комитета по бюджету Заксобрания соответствующий законопроект.

«К сожалению, с 1 января налог на игорный бизнес исключается из региональных налогов, становится федеральным. Соответствующие изменения в федеральное законодательство приняты в ноябре прошлого года, ставки по игорному бизнесу теперь устанавливаются Налоговым кодексом РФ, а субъекты федерации утрачивают право устанавливать ставки самостоятельно», — пояснил Порембский. По его словам, предложенным законопроектом региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным.

Министр финансов отметил, что регион теряет порядка 300 млн рублей. При этом, по его словам, федеральные власти отмечали, что с 2026 года регионы получат отчисления налога на прибыль, которым будут облагаться букмекерские конторы и тотализаторы. Однако, по оценкам минфина, Калининградская область получит за счет этого порядка 90 млн руб.

Порембский напомнил, что налог на игорный бизнес получали только четыре региона, в которых функционировали игорные зоны. Налог на прибыль будет распределяться среди всех регионов.

Депутаты из профильного комитета одобрили законопроект, его планируется утвердить на очередном заседании Заксобрания.

Напомним, доходы бюджета на 2026 г. запланированы в объеме 145,1 млрд руб. (годом ранее 142,8 млрд руб.), расходы — 161 млрд руб. (годом ранее 149,2 млрд руб.), дефицит составит 15,8 млрд руб. (годом ранее 6,4 млрд руб.).