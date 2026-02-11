По требованию ФАС в области снизили тариф на тепло для «прочих потребителей»

Все новости по теме: ЖКХ
По требованию ФАС в области снизили тариф на тепло для «прочих потребителей»

Федеральная антимонопольная служба внесла предписания о снижении тарифов в отношении отдельных организаций Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального управления. Речь идет о категории прочих потребителей, к которым не относится население. 

«В результате исполнения предписаний ведомства снижены тарифы в отношении отдельных регулируемых организаций с 1 января 2026 года на 8,11 % — 17,12 % в Калининградской области и на 3,16 % в Республике Башкортостан. Также в указанных регионах и Ленинградской области не произойдет запланированного с октября 2026 года роста тарифов», — отмечается в сообщении.

Как пояснили «Новому Калининграду» в федеральном управлении, тарифы были снижены для категории прочих потребителей (в эту категорию не входит население — прим. «Нового Калининграда»). «В числе выявленных нарушений: отсутствие анализа фактических операционных расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования; учет амортизации основных средств в отсутствие анализа бухгалтерской документации регулируемой организации», — рассказали в ФАС. При этом организации, в отношении которых были внесены предписания, в ведомстве не назвали.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter