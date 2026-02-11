По требованию ФАС в области снизили тариф на тепло для «прочих потребителей»

Федеральная антимонопольная служба внесла предписания о снижении тарифов в отношении отдельных организаций Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального управления. Речь идет о категории прочих потребителей, к которым не относится население.

«В результате исполнения предписаний ведомства снижены тарифы в отношении отдельных регулируемых организаций с 1 января 2026 года на 8,11 % — 17,12 % в Калининградской области и на 3,16 % в Республике Башкортостан. Также в указанных регионах и Ленинградской области не произойдет запланированного с октября 2026 года роста тарифов», — отмечается в сообщении.

Как пояснили «Новому Калининграду» в федеральном управлении, тарифы были снижены для категории прочих потребителей (в эту категорию не входит население — прим. «Нового Калининграда»). «В числе выявленных нарушений: отсутствие анализа фактических операционных расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования; учет амортизации основных средств в отсутствие анализа бухгалтерской документации регулируемой организации», — рассказали в ФАС. При этом организации, в отношении которых были внесены предписания, в ведомстве не назвали.