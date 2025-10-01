Минтранс анонсировал внедрение биометрии при регистрации на авиарейс

Министерство транспорта РФ анонсировало внедрение биометрии при авиаперевозках. В перспективе технология может использоваться как альтернатива предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что это позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров. При этом каждый может самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами — по биометрии или с использованием документов.

«Единая биометрическая система становится фундаментом нового уровня сервиса на транспорте. Это не только безопасность, но и удобство, скорость, комфорт, к которым привыкают наши граждане», — прокомментировал глава Минтранса Андрей Никитин.