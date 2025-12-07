Погода в Калининградской области 7 декабря

Днём в воскресенье, 7 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +5°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер южный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей территории региона +6°C и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +3°C, днём и вечером +4°C. Влажность составит до 98%, давление — 758 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, на опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что с утра и до вечера в регионе преимущественно пасмурно, дымка, утром и вечером вероятны дожди/морось, днём — без существенных осадков. «Ветер юго-восточный, слабый/умеренный (3-6 м/с). Атмосферное давление будет слабо повышаться с 758 до 759 мм рт.ст.», — отмечают метеолюбители.