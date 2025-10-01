Двое погибших, восемь спасенных: в Калининграде подвели итоги купального сезона

За время купального сезона в этом году на калининградских водоемах зафиксировано 10 происшествий. Их причины: купание в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие контроля со стороны родителей. Об этом сообщил директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» Яков Филатов, уточнила пресс-служба горадминистрации.

На городских пляжах погибло два человека, причем один из них скончался по причине, не связанной с купанием. Второй несчастный случай произошел на Пелавском озере: человек погиб за границей буйков, где купание запрещено.

За сезон спасатели спасли 8 человек, 5 из которых — дети. На пляжи бригады скорой помощи вызывались 13 раз. Основные причины — тепловые удары, серьезные порезы и вывихи у отдыхающих. При небольших порезах, ушибах и ожогах первую помощь оказывали спасатели. Помощь была оказана 77 гражданам. 13 раз на пляжи вызывались наряды полиции. Вызовы были связаны с нахождением на пляжах людей в нетрезвом состоянии.