В онкоцентре оптимизировали дневной стационар химиотерапии

В Калининградском онкоцентре закрыли отделение дневного стационара химиотерапии, рассказал «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией. В учреждении утверждают, что отделение было объединено с круглосуточным для оптимизации работы.

«Отделение химиотерапии дневного пребывания сократили. В нём в течение месяца пролечивалось 400 человек, теперь их перевели в отделение круглосуточного пребывания», — сообщил источник.

В онкоцентре «Новому Калининграду» сообщили, что дневной стационар не закрыли, а перевели в структуру круглосуточного отделения противоопухолевой лекарственной терапии. «Исторически сложилось так, что дневной стационар первый переехал в онкоцентр и функционировал как самостоятельное подразделение. Позже был открыт круглосуточный стационар отделения противоопухолевой лекарственной терапии. Но в процессе работы назрела необходимость объединения дневного и круглосуточного стационаров для оптимизации работы», — сообщили в учреждении.

В онкоцентре отметили, что «сложности с объединением не было, так как изначально проектом эти два отделения были предусмотрены как одно подразделение на 2-м этаже 3-го блока онкоцентра». Дневной стационар рассчитан на 40 коек.

