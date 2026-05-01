МИД: ЕС и НАТО хотят «обкатать» на «Балтике» блокировку судоходства

Страны Евросоюза и НАТО хотят «обкатать» в Балтийском море механизмы блокирования судоходства для нанесения ущерба «неугодным» странам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артём Булатов, пишет РИА Новости.

«Ставится цель обкатать в Балтийском море односторонние механизмы контроля и блокирования международного судоходства, которые впоследствии могут использоваться Евросоюзом и НАТО в стратегически важных районах Мирового океана для нанесения ущерба отдельным „неугодным“ странам», — сказал дипломат.

По его словам, подобные действия Запада служат сигналом для государств мирового большинства. Он подчеркнул, что Россия ведет работу с зарубежными партнерами по противодействию подобным тенденциям.

«Попытки западников размывать базовые основы и принципы международного морского права, подменяя их односторонними действиями на основе келейных договоренностей, а также изобретая псевдоюридические конструкции и термины наподобие пресловутого „теневого флота“, в любой момент могут получить проекцию на жизненно важные интересы государств, расположенных за тысячи километров от Балтики», — отметил Булатов.


