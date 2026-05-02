В аэропорту Храброво задерживаются 38 рейсов, два отменены

В расписании калининградского аэропорта Храброво произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 9:20 задерживается прилёт и вылет 38 рейсов, еще два рейса отменили.

На вылет задерживается 19 рейсов в Москву (Шереметьево, Домодедово), Санкт-Петербург и Екатеринбург. Не смогли вылететь вовремя пассажиры 19 рейсов в областной центр из Москвы (Шереметьево, Домодедово), Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Рейс Москва/Шереметьево — Калининград и обратный рейс отменили. Их должна была выполнить авиакомпания «Аэрофлот».

«В связи с вводом 2 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — пояснили в пресс-службе Храброво.

Как добавили в пресс-службе Росавиации, временные ограничения сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В 6:07 по-московскому времени губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве объявлена опасность БПЛА. Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. В 6:42 стало известно, что силы ПВО уничтожили два БПЛА. В 10:07 сообщили об отбое воздушной опасности.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.