Власти Калининграда напомнили о запрете жарить шашлыки «даже во дворах частных домов»

На территории Калининградской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Как сообщила администрация Калининграда, во время его действия нельзя жарить шашлыки «даже на даче или во дворе частного дома».

Мэрия напомнила, что в соответствии с п. 9 приложения № 4 к Правилам противопожарного режима использование открытого огня запрещается на всех территориях, на которых действует особый противопожарный режим.

«Это значит, что жарить шашлыки на костре в Калининграде нельзя, потому что мы часть Калининградской области. Даже в мангале нельзя. На даче или во дворе частного дома тоже нельзя. И на специально оборудованных на городских пляжах зонах отдыха тоже нельзя», — подчеркнули горвласти.

Как отмечает администрация областного центра, размеры штрафов в период особого противопожарного режима увеличиваются. За соблюдением правил следят инспекторы пожарного надзора.