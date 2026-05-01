В Калининграде официально открыли сезон фонтанов

В Калининграде официально стартовал сезон фонтанов. В этом году в городе будут работать более 20 объектов. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

Фонтаны запустили у стадиона «Балтика», Театра эстрады, в Центральном парке и Калининградском зоопарке, в сквере у скульптуры «Борющиеся зубры», на площади Победы, в сквере у монумента «Мать Россия», у памятника Шиллеру, а также в зоне отдыха вокруг озеро Верхнего. Кроме того, фонтаны работают в акваториях озёр Нижнего, Зимнего и Летнего, у памятника «Морякам-балтийцам» и у Музея Мирового океана.

Сезон продлится до 1 октября.

На части объектов запланированы световые и музыкальные программы. В сквере 70-летия Калининградской области они будут проходить ежедневно в 12:00, 17:00 и 21:30, по пятницам, субботам и воскресеньям — также с вечерним лазерным шоу. У стадиона «Балтика» представления запланированы на 21:30, а также каждые два часа будут проходить мини-шоу.

Ранее сообщалось, что администрация Калининграда направляет 23 млн рублей на содержание и ремонт городских фонтанов в текущем году. Согласно техзаданию, осуществить запуск фонтанов необходимо 1 мая в 08:00, сезонное обслуживание требуется проводить с 1 мая по 30 сентября. В перечне указано 18 городских фонтанов. Проверка функционирования фонтанов начинается с фонтанов, расположенных на Площади Победы.

