«Водоканал» предупредил о мошеннических звонках от имени сотрудников предприятия

«Водоканал» сообщил о случаях мошеннических звонков от имени сотрудников предприятия. Об этом говорится в телеграм-канале организации.



«Выявлены случаи, когда неопознанные лица звонят жителям, представляются сотрудниками ГП КО „Водоканал“, сообщают об отключениях воды в разных местах Калининграда в праздничные дни и просят указать код присланный по смс. Областной „Водоканал“ не осуществляет информированием жителей по телефону о наступлении аварийных ситуаций и тем более не требует предоставить данные из смс», — предупреждают в сообщении.

Жителей просят быть внимательными и получать информацию только через официальные ресурсы предприятия.