«Водоканал» предупредил о мошеннических звонках от имени сотрудников предприятия

«Водоканал» сообщил о случаях мошеннических звонков от имени сотрудников предприятия. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

«Выявлены случаи, когда неопознанные лица звонят жителям, представляются сотрудниками ГП КО „Водоканал“, сообщают об отключениях воды в разных местах Калининграда в праздничные дни и просят указать код присланный по смс. Областной „Водоканал“ не осуществляет информированием жителей по телефону о наступлении аварийных ситуаций и тем более не требует предоставить данные из смс», — предупреждают в сообщении.

Жителей просят быть внимательными и получать информацию только через официальные ресурсы предприятия.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

