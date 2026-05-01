«Балтберегозащита» снова ищет подрядчика для берегоукрепления в Отрадном за 7,5 млрд

«Балтберегозащита» снова ищет подрядчика для берегоукрепления в Отрадном за 7,5 млрд

Государственное предприятие «Балтберегозащита» в очередной раз объявило торги на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На первый подэтап второго этапа строительства выделяют 2,9 млрд рублей. На второй подэтап — 4,6 млрд.

Согласно документации, на первом подэтапе планируется обустройство участка протяжённостью около 1,7 км. Здесь предусмотрено строительство пяти волноломов, четырёх бун, а также организация одного выпуска естественного водотока в море.

В рамках второго подэтапа работы охватят ещё около 1,4 км побережья. Проектом предусмотрено возведение шести волноломов и одной буны.

Оба участка относятся к гидротехническим сооружениям третьего класса с расчётным сроком службы 50 лет. До начала строительства подрядчик должен провести контрольный обмер уже выполненных работ и согласовать его с заказчиком.

В ноябре ГБУ «Балтберегозащита» объявило очередные торги на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного (третий подэтап). За работы готовы заплатить более 5,9 млн рублей. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Ранее торги объявлялись шесть раз, впервые — в ноябре 2024 года, затем подрядчика пытались найти в марте, июне, июле. У всех участников торгов, по словам министра строительства и ЖКХ Калининградской области Сергея Черномаза, отсутствовал необходимый подтверждённый опыт для выполнения указанных работ.

После расторжения контрактов с компанией «Геоизол» на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного и Светлогорска областные власти планируют привлечь к выполнению всех трёх этапов работ единственного поставщика.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter