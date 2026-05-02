Курс на летние температуры: погода в Калининградской области 2 мая

Днём в субботу, 2 мая, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +22°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +19°C, а в центре региона — до +22°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) температура поднимется до +24°C. Ночные температуры с перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +8°C), а на востоке региона прохладнее (до +3°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждет безоблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +6,8°C. Днем она поднимется до +19,5°C, а вечером опустится до +16,9°C. Утром и днем прогнозируется западный ветер, который вечером сменится на юго-западный. Влажность — на уровне 77%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о летних +20...25°С на выходных. «Утром потеплеет от +4...+7°С на восходе до +15...+17°С к полудню (у побережья до +12...+15°С), ясно/малооблачно (облачность верхнего яруса — перистые облака). Днем в Калининграде и области до +18...+21°С (в континентальной части региона до +22...+23°С). У побережья прохладнее — до +14...+17°С (на Куршской и Балтийской косе до +12...+15°С), преимущественно ясно. Вечером похолодает от +12...+15°С на закате до +10...+13°С к полуночи, ясно. Ветер ночью и утром преимущественно юго-западный, слабый (1-5 м/с), днем западный/северо-западный, слабый (1-6 м/с), вечером переменный на южный, слабый. Атмосферное давление будет понижаться с 766 до 761 мм ртутного столба», — отмечают синоптики-любители.