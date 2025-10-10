Минпросвещения планирует внедрить курс «Моя семья» во все школы страны

После завершения апробации программу внеурочного курса «Моя семья» планируют распространить по всем школам России. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, передает ТАСС.

По словам замминистра, курс направлен на формирование у школьников осознанного отношения к семье, воспитание уважения к родителям и старшим, а также понимание смысла брака и родительства. Программа внеурочного курса будет рассчитана на 36 академических часов.

«Курс „Моя семья“ — это „ребенок“, который рождается в непростых условиях, но мы точно с этим справимся и точно учтем весь огромный опыт и наработки, которые в разных регионах нашей страны. И, на мой взгляд, очень сложно переоценить его значение, поскольку все мы знаем демографические сложности, с которыми сейчас наша страна сталкивается», — добавил Бугаев.

Как отмечает ТАСС, курс проходит апробацию с 2024 года в 42 регионах страны, где задействовано порядка 1,5 тыс. подготовленных специалистов.