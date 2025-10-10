Минпросвещения планирует внедрить курс «Моя семья» во все школы страны

Все новости по теме: Образование

После завершения апробации программу внеурочного курса «Моя семья» планируют распространить по всем школам России. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, передает ТАСС.

По словам замминистра, курс направлен на формирование у школьников осознанного отношения к семье, воспитание уважения к родителям и старшим, а также понимание смысла брака и родительства. Программа внеурочного курса будет рассчитана на 36 академических часов.

«Курс „Моя семья“ — это „ребенок“, который рождается в непростых условиях, но мы точно с этим справимся и точно учтем весь огромный опыт и наработки, которые в разных регионах нашей страны. И, на мой взгляд, очень сложно переоценить его значение, поскольку все мы знаем демографические сложности, с которыми сейчас наша страна сталкивается», — добавил Бугаев.

Как отмечает ТАСС, курс проходит апробацию с 2024 года в 42 регионах страны, где задействовано порядка 1,5 тыс. подготовленных специалистов.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter