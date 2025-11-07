В ЦЗН заявили о росте числа безработных в Калининградской области

На рынке труда Калининградской области зафиксирован рост числа официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщила начальник отдела анализа рынка труда Центра занятости населения региона Юлия Лукьянова на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда Калининградской ТПП 5 ноября.

По словам Лукьяновой, по состоянию на конец октября на учёте состояли 1949 человек, что на 21,7% больше, чем в начале года. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4% против 0,3% в январе. При этом регион остается в параметрах, сопоставимых с показателями Северо-Запада и РФ в целом.

Работодатели заявляют потребность в 11,8 тысячи сотрудников от 720 организаций региона. С начала года в службу обратились почти 9,4 тысячи человек, из них 7,5 тысячи уже трудоустроены. Средний срок поиска работы сократился до трёх месяцев, отметила начальник Центра занятости населения.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

