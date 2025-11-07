В ЦЗН заявили о росте числа безработных в Калининградской области

Все новости по теме: Рынок труда
В ЦЗН заявили о росте числа безработных в Калининградской области

На рынке труда Калининградской области зафиксирован рост числа официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщила начальник отдела анализа рынка труда Центра занятости населения региона Юлия Лукьянова на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда Калининградской ТПП 5 ноября.

По словам Лукьяновой, по состоянию на конец октября на учёте состояли 1949 человек, что на 21,7% больше, чем в начале года. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4% против 0,3% в январе. При этом регион остается в параметрах, сопоставимых с показателями Северо-Запада и РФ в целом.

Работодатели заявляют потребность в 11,8 тысячи сотрудников от 720 организаций региона. С начала года в службу обратились почти 9,4 тысячи человек, из них 7,5 тысячи уже трудоустроены. Средний срок поиска работы сократился до трёх месяцев, отметила начальник Центра занятости населения.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter