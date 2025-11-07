В Калининграде коммунальщики повредили авто, готовясь к 150-летию Калинина

В Калининграде коммунальщики повредили авто, готовясь к 150-летию Калинина
Фото предоставлено очевидцем
В Калининграде работники МБУ «Чистота» повредили припаркованное авто, занимаясь покосом травы в районе перекрёстка проспекта Победы и улицы Станочной. Владелица авто через платформу «Решаем вместе» направила жалобу, в которой сообщила, что покос проходил утром 31 октября.

«В результате окоса ошмётками травы и земли испачканы припаркованные рядом автомобили. Отлетавшими камнями из-под мотокосы повреждено лакокрасочное покрытие автомобилей», — написала калининградка.

Фото предоставлено очевидцем

Через несколько дней сотрудники Комитета городского хозяйства и строительства написали, что администрация «не имеет полномочий по привлечению к ответственности сотрудников подведомственных учреждений». Также в мэрии уточнили, что сам покос проходил «в рамках подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения М.И. Калинина».

Отметим, что «всесоюзный староста» Михаил Калинин родился 19 ноября 1875 года и умер 3 июня 1946 года. 4 июля 1946 года в честь него Кёнигсберг был переименован в Калининград.

