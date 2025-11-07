Власти намерены официально наложить запрет на купание в фонтанах Калининграда

Власти Калининграда планируют обновить Правила благоустройства города, уточнив требования к содержанию дворов, фасадов зданий и городской инфраструктуры. Проект изменений проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Согласно проекту, предлагается дополнить правила новым разделом, который регламентирует содержание фонтанов: планируется запретить нахождение людей в чашах и на настилах «сухих» фонтанов, использовать фонтаны для хозяйственно-бытовых нужд, бросать в фонтаны мусор и посторонние предметы, загрязнять фонтаны химическими, моющими и другими веществами.

В Правила также вводится уточненный порядок благоустройства дворов и внутриквартальных территорий. В материалах прописано, что жителям могут разрешить проще обустраивать придомовые пространства — например, укладывать твёрдое покрытие для парковочных карманов или зон отдыха — при соблюдении градостроительных и противопожарных норм. Для лицевых фасадов зданий вводятся дополнительные требования по внешнему виду и соответствию паспортам фасадов.

Проект отдельно регулирует установку адресных табличек. Теперь они закрепляются как обязательный элемент благоустройства: должны быть единого образца и соответствовать утвержденному названию улицы и номеру дома. Это означает, что здания без актуальных знаков адресации придётся привести к новым требованиям.

Уточняется и порядок содержания зеленых насаждений: правообладателей обяжут своевременно обрезать и сносить аварийные деревья, ухаживать за газонами в соответствии с установленными нормами. Также вводится прямой запрет на загрязнение твердых покрытий горюче-смазочными материалами.

Расширяются обязанности по зимнему содержанию территории у зданий: сосульки и наледь необходимо удалять ежедневно, а очистку от снега проводить не позднее 12 часов после окончания снегопада. Также правообладатели должны самостоятельно поддерживать в исправном состоянии тротуарную плитку и асфальт у зданий, устранять выбоины и препятствия для безопасного движения.

В документ также включены дополнительные ограничения на размещение объявлений и агитационных материалов: запрещено клеить листовки и наносить граффити на фасады, остановки, опоры освещения и иные объекты, не предназначенные для этих целей.

Проект предусматривает и обновление подходов к отводу ливневых стоков — с уточнением обязанностей по получению технических условий, заключению договоров подключения и дальнейшему обслуживанию систем.

Напомним, в апреле депутаты уже обсуждали проект новых Правил благоустройства городского округа. Предлагаемые изменения вызвали ряд вопросов у членов постоянной комиссии по городскому хозяйству на заседании.

