Власти обещают продлить программу ремонта тротуаров в Калининграде на три года (фото)

Губернатор планирует продлить программу ремонта тротуаров в Калининграде на три года. О решении Алексей Беспрозванных сообщил, подводя итоги выездного совещания с главой горадминистрации Еленой Дятловой.

Одной из целей рабочего выезда была проверка хода работ по ремонту тротуаров, в частности, на ул. Карла Маркса. Там, как сообщил губернатор, уложили плитку, устроили велодорожку и установили бортовые камни.

«В целом по городу темпы хорошие: 30 объектов завершены, 15 — на финальной стадии. Речь не только про обновление, но и про создание тротуаров в местах, где их раньше вообще не было. По итогу общая протяжённость отремонтированного полотна будет 17,8 км, что почти в три раза больше, чем в 2024 году — 4,8 км. Программу обновления продолжу на три года», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

На ремонт тротуаров в Калининграде в 2025 году направили более 700 млн рублей. В 2026 году в областном центре планируют отремонтировать 15 тротуаров с оговоркой, что список может быть дополнен в зависимости от объёмов финансирования. Торги на проведение работ в переулке Желябова и на улице Докука уже объявлены.





Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных