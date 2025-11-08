Власти обещают продлить программу ремонта тротуаров в Калининграде на три года (фото)

Власти обещают продлить программу ремонта тротуаров в Калининграде на три года (фото)
Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

Губернатор планирует продлить программу ремонта тротуаров в Калининграде на три года. О решении Алексей Беспрозванных сообщил, подводя итоги выездного совещания с главой горадминистрации Еленой Дятловой.

Одной из целей рабочего выезда была проверка хода работ по ремонту тротуаров, в частности, на ул. Карла Маркса. Там, как сообщил губернатор, уложили плитку, устроили велодорожку и установили бортовые камни.

«В целом по городу темпы хорошие: 30 объектов завершены, 15 — на финальной стадии. Речь не только про обновление, но и про создание тротуаров в местах, где их раньше вообще не было. По итогу общая протяжённость отремонтированного полотна будет 17,8 км, что почти в три раза больше, чем в 2024 году — 4,8 км. Программу обновления продолжу на три года», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

На ремонт тротуаров в Калининграде в 2025 году направили более 700 млн рублей. В 2026 году в областном центре планируют отремонтировать 15 тротуаров с оговоркой, что список может быть дополнен в зависимости от объёмов финансирования. Торги на проведение работ в переулке Желябова и на улице Докука уже объявлены.


Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter