Россиянам хотят предоставить налоговый вычет за оплату спортивных занятий родителям

В России планируют предоставить работающим гражданам право получать налоговый вычет за оплату спортивных занятий своим родителям. Соответствующую поправку в Налоговый кодекс поддержал Комитет Госдумы по бюджету и налогам, пишет «Интерфакс».

«Расширяются основания для предоставления социального налогового вычета за занятия физкультурой и спортом. Вычет будет распространяться на соответствующие расходы в пользу родителей налогоплательщика, если они пенсионеры», — прокомментировал в субботу на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Как напоминает информагентство, россияне с 2024 года могут вернуть часть расходов на спорт. Этот вычет относится к социальным — вместе с расходами на обучение, лечение, покупку лекарств и благотворительность. Однако в настоящее время возврат можно оформить только за себя и детей до 18 лет либо учащихся очно детей до 24 лет.

