Погода в Калининградской области 19 ноября

Днём в среду, 19 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 755 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +5°C, на востоке области +3°С. На всей территории региона прогнозируется дождь со снегом.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром +3,2°C, днём +3,8°C, вечером +1,1°C. Влажность составит до 96%, давление — 755 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления в среду, 19 ноября, не прогнозируются. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Временами осадки, местами небольшие (дождь, дождь со снегом). Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, на побережье порывы 12-16 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днем +3...+6°С», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.

