Погода в Калининградской области 19 ноября

Все новости по теме: Стихия
Погода в Калининградской области 19 ноября

Днём в среду, 19 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 755 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +5°C, на востоке области +3°С. На всей территории региона прогнозируется дождь со снегом.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром +3,2°C, днём +3,8°C, вечером +1,1°C. Влажность составит до 96%, давление — 755 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления в среду, 19 ноября, не прогнозируются. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Временами осадки, местами небольшие (дождь, дождь со снегом). Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, на побережье порывы 12-16 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днем +3...+6°С», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter