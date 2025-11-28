Кишечная палочка, плесневые грибы: суд закрыл «Редюит» на 30 дней из-за нарушений

В Калининграде по решению суда приостановлена на 30 суток деятельность ресторана «Редюит» (ООО «Редюит-Трейд»). Основанием послужили результаты проверки, проведено в заведении после отравления посетителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В ходе проверки в рестораны были выявлены многочисленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Также специалисты исследовали отобранные в «Редюите» пробы готовой продукции и продовольственного сырья. По результатам лабораторных исследований в салатах, холодных закусках, полуфабрикатах выявлены бактерии группы кишечных палочек, мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, дрожжи, плесневые грибы.

Ленинградский районный суд, согласившись с позицией Управления о недопустимости деятельности объекта общественного питания до устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, вынес постановление о привлечении ООО «Редюит-Трейд» к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности ресторана «Редюит» на 30 суток.

Кроме того, за выпуск продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции», заведение будет привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, согласно которой юрлицу грозит штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее в «Редюите» сообщили, что заведение «закрыто по техническим причинам на неопределенный срок». На предложение прокомментировать ситуацию администратор сообщила, что руководство ресторана само свяжется с корреспондентом «Нового Калининграда». Однако комментария от заведения так и не последовало В настоящее время по указанному в открытом доступе номеру ресторана никто не отвечает.


