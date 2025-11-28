В РФ вводят запрет на прокат фильмов с нарушением традиционных ценностей

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать ограничения на показ фильмов, содержащих материалы, которые власти считают дискредитирующими традиционные российские духовно-нравственные ценности. Соответствующие нормы закреплены в Федеральном законе, принятым летом и подписанным президентом, сообщает ТАСС.

Закон расширяет перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Фильмы, в которых, по оценке ведомства, присутствуют материалы, порочащие или отрицающие традиционные духовно-нравственные ценности, не смогут получить разрешение к прокату.

Ограничения распространяются и на интернет-платформы: на сайты с ежедневной аудиторией более 100 тыс. пользователей, работающие по модели платного доступа или через рекламу, а также на соцсети с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей в сутки.

Минкультуры 26 ноября обновило порядок принятия решений о выдаче либо отказе в выдаче прокатных удостоверений. В случае отказа заявитель должен получить уведомление в течение суток после принятия решения.

Новые требования вступают в силу 1 марта 2026 года