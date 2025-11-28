В Калининграде впервые появился мурал, посвященный истории ВОВ (фото)

Фото из ТГ-канала губернатора Алексея Беспрозванных
На здании общежития БФУ им.И.Канта на Азовской открыли первый в городе масштабный мурал, посвященный истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«На мурале изображены отец и сын Озеровы. Генерал-лейтенант Федор Петрович в поверженном Кенигсберге стал первым начальником советского гарнизона, а его сын летчик Владимир Федорович героически погиб на Курской дуге», — уточнил глава региона, отметив, что создание мурала приурочено к 80-летию Великой Победы.


