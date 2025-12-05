Минпросвещения: популярность целевого обучения в колледжах выросла за пять лет

Популярность целевого обучения в колледжах за последние пять лет выросла более чем в пять раз. Заключение договора о целевом обучении с 2026 года будет давать абитуриентам СПО приоритетное право при поступлении в колледжи и техникумы, заявил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта мера будет направлена на то, чтобы сделать целевой договор по-настоящему эффективным и удобным инструментом как для студентов, так и для бизнеса, обеспечивая прямое попадание подготовленных кадров в компании», — рассказал он, отметив, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

За прошедший год контракты на целевое образование заключили более 109 тыс. человек, и со следующего года с учетом приоритетного права для учеников популярность формата продолжит расти, уверен Неумывакин.