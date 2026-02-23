Плюсовая температура и осадки: погода в Калининградской области 23 февраля

Днём в понедельник 23 февраля в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшие осадки. Максимальная температура воздуха составит 2°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер западный, 4 метра в секунду, атмосферное давление — 751 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается 2°С, ночью 1°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём 0°С, ночью −3°С. На всей территории региона ожидаются осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ожидается пасмурная погода. Температура утром 1°С, днём 2°С, вечером 2,5°С. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., влажность 98%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём по области ожидается +1...+2°C, пасмурно. Обильные осадки прекратятся в Калининграде и на западе области к 7-9 часам, на востоке и севере области — к полудню. Днем местами возможен небольшой мокрый снег/дождь. К вечеру (после 16-17 часов) умеренные/сильные осадки в виде дождя (преимущественно)/мокрого снега вновь начнутся в Калининграде и области (раньше всего на юге, западе: Багратионовский, Полесский Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Правдинский районы, к ночи — в остальных районах). Ветер: ночью юго-восточный — слабый/умеренный, с утра до вечера — переменный на юго-западный/западный, слабый/умеренный (3-9 м/с), на побережье и юго-западе области в порывах до 12-14 м/с.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. На дорогах снежный накат, гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области до 1,5 м.