Отельер: кричалки о популярности Калининградской области у туристов — в прошлом

Заявления о том, что Калининградская область находится в топ популярных направлений у туристов, уже в прошлом. Это связано с логистическими трудностями и нагнетаемой вокруг региона тревожностью. Такое мнение высказал в интервью «Новому Калининграду» глава гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России, владелец зеленоградско-краснознаменской сети отелей Сергей Куренков.

«Кричалки о том, что Калининградская область на третьем месте по бронированиям — это всё уже в прошлом. Мы на сегодняшний день, по крайней мере, по январю даже в десятку не входим наиболее популярных направлений. Если в 2024 году мы ходили в топ-5, то в 2026-м даже в топ-10 не входим уже», — рассказал отельер.

Одна из причин — дорогие билеты, поскольку приехать в Калининградскую область — «это действительно очень дорого». «И нужно понимать — и это в 2025-м году уже было, и в 2026-м продолжится — богатые люди не отдыхают в стране. Они летят за границу. Если мы Калининградскую область позиционируем как курорт для элегантного отдыха, как наш министр говорил... Когда люди гуляют по променаду, дышат воздухом, кайфуют. Деньги им жмут карман, и они прямо готовы ими сорить... Эти люди сейчас уже выбирают, где им сорить деньгами», — пояснил отельер.

Сергей Куренков обратил внимание, что ситуация с авиаперевозками в 2026 году вряд ли изменится. «Второй момент — это постоянное нагнетание тревожности вокруг Калининградской области. Как в 2022 году, когда люди просто боялись — думали, что у нас всё закрыли, корабли НАТО бороздят Балтийское море, кругом какие-то стены создают. И чем больше в СМИ этого нагнетания, тем больше мы теряем какой-то определённый поток туристов.

К нам едут смелые, безбашенные, у кого есть деньги. Но таких немного. Осталось немного», — сказал Куренков.

