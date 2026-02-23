В аэропорту Храброво один рейс отменен, девять задерживаются

В калининградском аэропорту Храброво, по данным на 9.00 23 февраля, был отменен на вылет один рейс, три задерживалось. Также задерживается прилет шести рейсов, но в целом обстановка стабильная, следует из табло аэропорта.

Отменен рейс «Аэрофлота» («Россия»), который должен был вылететь из Калининграда в воскресенье вечером и переносился на 10 утра. Задерживаются вылеты «Победы» в Москву и Санкт-Петербург. На прилет задерживаются рейсы «Победы» из Москвы и Санкт-Петербурга и S7 из Москвы.

Накануне в Храброво предупредили, что из-за ввода временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла в расписание вылетов и прилетов произошли корректировки.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Актуальная информация доступна на онлайн-табло, а также по телефону колл-центра +7 (4012) 550-550. Кроме того, уточнить данные можно у авиакомпаний — через официальные сайты и личные кабинеты бронирования.

При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.