Опрос: молодёжь всё больше воспринимает 23 февраля как день всех мужчин

Представители молодого поколения в России всё чаще воспринимают 23 февраля как день всех мужчин, а не только военных или ветеранов. Для старшего поколения праздник по-прежнему сохраняет традиционное военное значение, пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство маркетинговых исследований ORO, которое проводило опрос среди мужчин.

По данным опроса, 23 Февраля воспринимают Днем защитника Отечества 44% опрошенных. 38% считают эту дату днем всех мужчин. Почти половина (49%) отмечают, что праздник утратил военную тематику. Среди молодёжи это мнение распространено чаще (57%), среди старшего поколения его разделяют 42%, добавили в ORO.

Чаще всего 23 Февраля отмечают праздничным ужином дома (44% мужчин). Однако среди молодежи растет интерес к альтернативным форматам: отдых и хобби выбирают 30% (17% годом ранее). В старшем поколении, напротив, увеличилась доля тех, кто вовсе не отмечает праздник (с 18% до 25%).

Исследование проводилось в январе 2026 года методом онлайн-опроса через панель ORO. В нем приняли участие 1 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.