Опрос: молодёжь всё больше воспринимает 23 февраля как день всех мужчин

Все новости по теме: Опросы

Представители молодого поколения в России всё чаще воспринимают 23 февраля как день всех мужчин, а не только военных или ветеранов. Для старшего поколения праздник по-прежнему сохраняет традиционное военное значение, пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство маркетинговых исследований ORO, которое проводило опрос среди мужчин.

По данным опроса, 23 Февраля воспринимают Днем защитника Отечества 44% опрошенных. 38% считают эту дату днем всех мужчин. Почти половина (49%) отмечают, что праздник утратил военную тематику. Среди молодёжи это мнение распространено чаще (57%), среди старшего поколения его разделяют 42%, добавили в ORO.

Чаще всего 23 Февраля отмечают праздничным ужином дома (44% мужчин). Однако среди молодежи растет интерес к альтернативным форматам: отдых и хобби выбирают 30% (17% годом ранее). В старшем поколении, напротив, увеличилась доля тех, кто вовсе не отмечает праздник (с 18% до 25%).

Исследование проводилось в январе 2026 года методом онлайн-опроса через панель ORO. В нем приняли участие 1 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter