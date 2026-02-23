«Балтийский Шторм» впервые выиграл чемпионат России по регби на снегу

Калининградский клуб «Балтийский Шторм» подтвердил статус одной из сильнейших отечественных команд по регби, выиграв национальный чемпионат по регби на снегу в Казани, сообщает пресс-служба правительства области.

«Подопечные Вячеслава Кобзева, Андрея Белякова, Рустама Куватова, Андрея Бурдейного и Андрея Осипова одержали четыре победы подряд с общим счётом 21:9 по заработанным и пропущенным попыткам. Калининградские регбисты оказались сильнее соперников из Казани, Белгорода, Самары и Москвы. В финале переиграв представителей московского ЦСКА со счётом 3:2», — сообщает пресс-служба правительства области.

Лучшим игроком чемпионата в составе «Балтийского Шторма» был признан Денис Фомин. В тройку сильнейших по результатам зрительского голосования вошёл воспитанник калининградского регби и один из самых результативных игроков в составе чемпионов Александр Вознюк.