Россиян призвали покинуть Иран на фоне военной операции Израиля и США

После начала военной операции США и Израиля против Ирана российское посольство призвало граждан РФ покинуть иранскую территорию. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте дипведомства.

«Также настоятельно рекомендуем росгражданам и соотечественникам, находящимся в Иране, покинуть страну в случае такой возможности», —отметили в посольстве, также посоветовав не посещать Иран «до последующих уведомлений».

Кроме того, дипведомство опубликовало номер телефона для экстренной связи: +98 21 6670-1161/63.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По этой причине временно отменены полеты в Иран российских авиакомпаний, а рейсы в другие страны Персидского залива решено выполнять по обходным маршрутам.