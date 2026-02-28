Ермак о попытках привлечь в регион китайских туристов: «Это очень сложный рынок»

Фото: Александр Мелехов/ТАСС
В Калининградскую область чаще всего приезжают граждане Германии, Польши, Литвы и Белоруссии. При этом жители Китая, несмотря на безвизовый режим между нашими странами, проявляют к региону весьма сдержанный интерес. Об этом на круглом столе в Региональном инфоцентре «ТАСС Калининград» рассказал министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

«Пока я не вижу какой-то сильной активности у туроператоров, которые работали бы с китайским рынком, или с рынком Индии, или с рынком арабских стран, — уточнил Ермак. — У нас есть туристы из этих стран, но они, скажем так, сильно индивидуальные. Мы прорабатывали несколько подходов, например, для работы с китайским рынком, но это не так просто, как кажется, на первый взгляд. Это очень сложный рынок».

По словам Ермака, с китайскими туроператорами проводился «настоящий мозговой штурм», но без особого успеха. «Я рассказывал им про замки, про все остальное. Они вежливо мне ответили, что, если китайские туристы захотят посмотреть замки, они знают, куда надо поехать. В Калининградской области их интересует только три вещи. Это всё, что связано со словом „западный“. Очень интересует побыть в самом западном месте России, выпить самый западный кофе, съесть самый западный пирожок. Ну и все в таком роде. Самый западный поцелуй, самый западный секс... Вторая вещь, которая их очень сильно интересует, — это янтарь. Вернее, то место, где его добывают и перерабатывают... И третье — это Куршская коса, потому что это объект ЮНЕСКО», — резюмировал он.

