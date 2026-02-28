На Северном обходе из-за обрыва буксировочного троса произошло массовое ДТП (фото)

Фото пресс-службы областной Госавтоиспекции
В субботу, 28 февраля, на Северном обходе Калининграда произошло массовое ДТП. Причиной стал обрыв буксировочного троса. В результате аварии пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ГАИ, в 10:10 на автодороге «Северный обход г. Калининграда» Гурьевского района при буксировке водителем «Шкоды» автомобиля «Вольво» под управлением водителя 1994 года рождения произошел обрыв буксировочного троса. В стоящий «Вольво» врезался «Фольксваген», от удара первый автомобиль по инерции наехал на вышедшего из салона своего водителя и «Шкоду». В завершение с «Фольксвагеном» столкнулся автомобиль «Киа».

В результате ДТП водитель «Вольво» получил телесные повреждения и был направлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

