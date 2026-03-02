До +12°C и облачно: прогноз погоды в Калининградской области на неделю

В начале недели в Калининградской области сохранится теплая погода. Однако теплый фронт циклона принесет облачность и вероятность небольших дождей по региону в понедельник, а холодный фронт — утром в среду. Как сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в остальном погода будет вполне комфортной для своего сезона. Обильных осадков и значительного усиления ветра не ожидается.

В понедельник днем по области +3...+5°C. В Калининграде, на юге и западе региона температура поднимется до +5...+7°C. С утра до вечера будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер переменный с юго-западного/западного ночью и утром на западный/северо-западный днем и вечером, слабый/умеренный (2-7 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области до −1...-3°C, на юго-западе области −1...+2°C, переменная облачность, возможны дымка, туман и гололедица. Днем воздух прогреется до +5...+8°C, а в Калининграде, на юге и западе области — до +9...+12°C. Утром будет облачно с прояснениями, дымка. Во второй половине дня и вечером прояснится, без существенных осадков. Ветер ночью и утром переменный, слабый (1-4 м/с), а днем и вечером преимущественно юго-западный, слабый/умеренный (2-7 м/с).

В среду ночью +1...+3°C. В первой половине ночи ожидается переменная облачность, без осадков, а во второй половине ночи и утром — облачно/облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. С утра до вечера в Калининграде и области +5...+8°C, у побережья +3...+5°C. В первой половине дня ожидается переменная облачность, во второй половине и вечером — ясно/малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменный с юго-западного на западный, с утра до вечера преимущественно северо-западный, слабый/умеренный (2-7 м/с).

По предварительным данным, во второй половине недели в регионе будет господствовать сухая, солнечная погода с теплыми днями и прохладными ночами. Так, модельные расчеты демонстрируют потепление до +6...+10°C в дневные часы (к следующим выходным возможно до +11...+13°С и выше), ночами же воздух может выхолаживаться до 0...-2°C, местами до −3...-5°C.

«Судя по режиму погоды, к концу следующей недели пейзажи региона будут уже по-настоящему весенними: снежный покров полностью сойдет на большей части области, начнется вегетация у растений, станет больше подснежников и других цветов. В общем, весна набирает обороты!» — добавляют синоптики.