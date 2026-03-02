Депутат Фёдоров призвал изменить статус Калининградской области

Павел Фёдоров. Фото: архив Нового Калининграда
Калининградской области необходимо изменить статус в связи с ее географическим положением и угрозами, которые исходят от ее окружения. Такое предложение озвучил на собрании КРОО «Ветераны госслужбы», посвященном обсуждению проблем жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях, депутат регионального Заксобрания Павел Фёдоров. Он сообщил, что с начала нулевых призывал к тому, чтобы регион возглавил генерал-губернатор с особыми полномочиями, ранг которого должен быть не ниже вице-премьера.

«Вопросов много и рисков много, но все надо решать с изменения статуса области, — заявил Фёдоров. — Сегодня ни одна область России (а я во многих областях и жил, и работал, и представляю экономику этих регионов, включая Москву и Питер) не испытывает такого. Того, что сегодня у нас происходит, нигде нет и не будет. Нас будут еще дальше зажимать, обкладывать».

Кроме регулирования цен Фёдоров призвал регулировать и транспортную доступность. 

«У наших людей спрашиваешь, у всех транспорт. „Хочу в Россию, уже всю область объездил, уже нет ни одного уголка в области, где я не был с семьей. Всё изучил“. А поехать на большую землю сколько? В одну сторону машина и сопровождающий 100 тысяч в прошлом году было. Сейчас уже будет там 120. И обратно», — пояснил депутат.

Своё выступление Фёдоров закончил на пессимистичной ноте: «Дальше будет ещё хуже».

