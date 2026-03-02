Комфортное начало весны: погода в Калининградской области 2 марта

Понедельник, 2 марта, в регионе будет облачным, без существенных осадков и вполне комфортным для начала марта. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается +6°С (ночью температура может опуститься до нуля), слабый западный ветер (около 2 м/с) и повышенное давление — около 767 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер может утихнуть до одного метра в секунду.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает днём 2 марта незначительные осадки на территории всего региона и относительно тёплую для начала марта погоду. По его данным, температура в Калининграде не поднимется выше +5°С. Такая же дневная температура ожидается в Полесске, Мамоново, Багратионовске и Гвардейске. На побережье примерно на два градуса прохладнее, а на востоке области до +7°С.

Ночью по области в среднем будет около −1...-3°С. Осадков в ночное время суток не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре с утра ожидается малооблачная погода, которая днём станет пасмурной и дождливой. Утром температура воздуха достигнет отметки +0,3°С, днём потеплеет до +5,3°С, а вечером воздух остынет до +3,3°С. Влажность будет на уровне 90%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС сообщили, что в регионе 2 марта будет облачно с прояснениями, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, днём 3-8 м/с. Температура воздуха ночью −2...+2°С, днём +3...+8°С. Видимость 4-7 км. Ночью на дорогах местами гололедица. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются«, — отмечают в ведомстве.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в предстоящие сутки регион окажется на периферии антициклонического гребня. Будут господствовать южная умеренная и тропическая воздушные массы, а значит теплая погода сохранится.

«Впрочем, не обойдется без влияния атмосферных фронтов циклона, проходящего через Скандинавию: его теплый фронт принесет нам облачность и вероятность небольших дождей по области в понедельник, а холодный фронт — утром среды. В остальном же погода будет вполне комфортной для своего сезона, обильных осадков и значительного усиления ветра не ожидается. Ночь на вторник не обойдется без существенных заморозков с гололедицей и туманом по области», — предупредили метеоэксперты.

Днем по области, как обещают создатели паблика, будет +3...+5°C, в Калининграде и на юге, западе региона (Зеленоградский, Правдинский, Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский рн) до +5...+7°C. С утра до вечера — облачно с прояснениями и местами возможен небольшой дождь. Ветер переменный с юго-западного/западного ночью и утром на западный/северо-западный днем и вечером, слабый/умеренный (2-7 м/с).