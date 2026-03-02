Депутата удивило, что турецкие огурцы вдвое дешевле калининградских

Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Депутат калининградского Заксобрания Павел Фёдоров заметил, что калининградские огурцы в супермаркетах вдвое дороже, чем огурцы из Турции. О своем открытии он рассказал на собрании КРОО «Ветераны госслужбы», которое было посвящено обсуждению проблем жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях.

«Почему мы приходим сегодня в магазин и видим, что местные огурцы 560 рублей за килограмм? — поинтересовался Фёдоров. — Я когда позавчера зашел, выпал в осадок! А турецкие 250 рублей. Я по магазинам не хожу, у меня супруга ходит, а тут вот она меня попросила».

Далее Фёдоров сообщил собравшимся, что на днях общался с садоводом Юрием Шалимовым, у которого он решил спросить, где купить смородину, которую тот выращивает.

«Говорю, где твоя дешевая смородина черная, которую ты везде показываешь? Он говорит: «А я ее сдаю. У меня ее покупают сети за 560 рублей, а в сетях она стоит 1200-1300. Это говорит о чем? Что мы должны... Был же облплан когда-то. Что-то такое должно быть в министерстве экономики сегодня. Правительство только прогнозы считает и коэффициенты. Мы и наше правительство в нашем маленьком регионе сегодня должны брать в руки вопрос ценообразования. Одна из основных задач — улучшение благосостояния населения. Если цену сейчас не регулировать, мы не сможем здесь его удержать», — заключил Фёдоров.

Напомним, что ранее Калининградстат подсчитал, что свежие огурцы оказались самым подорожавшим продуктом питания в январе. Цена на них выросла сразу на 43,89%. Их средняя стоимость составила 432,51 руб. за кг.
