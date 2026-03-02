После проверки прокуратуры в Авангардном устанавливают уличное освещение

В поселке Авангардное Гурьевского района начали устанавливать уличное освещение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Проверку провели после публикаций в интернете об отсутствии освещения на улицах населенного пункта. В ходе надзорных мероприятий прокуратура Гурьевского района установила, что администрация муниципального округа не принимала необходимых мер по организации уличного освещения.

Как отметили в ведомстве, отсутствие освещения создавало угрозу безопасности дорожного движения, в том числе для несовершеннолетних пешеходов.

По результатам проверки после вмешательства прокуратуры был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по установке опор стационарного уличного освещения с последующим подключением.

В настоящее время подрядная организация приступила к выполнению работ по монтажу системы освещения, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.