После проверки прокуратуры в Авангардном устанавливают уличное освещение

После проверки прокуратуры в Авангардном устанавливают уличное освещение
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Все новости по теме: Муниципалитеты

В поселке Авангардное Гурьевского района начали устанавливать уличное освещение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Проверку провели после публикаций в интернете об отсутствии освещения на улицах населенного пункта. В ходе надзорных мероприятий прокуратура Гурьевского района установила, что администрация муниципального округа не принимала необходимых мер по организации уличного освещения.

Как отметили в ведомстве, отсутствие освещения создавало угрозу безопасности дорожного движения, в том числе для несовершеннолетних пешеходов.

По результатам проверки после вмешательства прокуратуры был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по установке опор стационарного уличного освещения с последующим подключением.

В настоящее время подрядная организация приступила к выполнению работ по монтажу системы освещения, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter