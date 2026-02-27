«Абсолютно несправедливый итог»: «Балтика» потерпела второе поражение в сезоне

Калининградская «Балтика» уступила петербургскому «Зениту» в гостевом матче 19-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Зенитовцы забили единственный и победный мяч на 87-й минуте встречи. Калининградский клуб тоже сумел поразить ворота хозяев, однако это взятие судья не засчитал. На 75-й минуте Илья Петров подал угловой, а Кевин Андраде замкнул навесную передачу в ближний угол створа петербуржцев. После просмотра видеоповтора арбитр Алексей Сухой принял решение гол балтийцев отменить из-за офсайда у Брайана Хиля, якобы помешавшего голкиперу «Зенита» Денису Адамову среагировать на удар. Режиссёры трансляции привели запись момента, где положение вне игры и помеха вратарю петербуржцев неочевидны.

«Абсолютно несправедливый итог», — отметила «Балтика» в своём телеграм-канале, подытожив результат встречи. Это поражение стало вторым для футболистов Андрея Талалаева в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

После 19-ти туров РПЛ калининградский клуб с 35-ю очками остался на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата. Следующий матч «Балтика» проведёт дома. Ещё одна игра с «Зенитом» состоится в Калининграде 3 марта. Встреча четвертьфинала Пути регионов Кубка России начнётся в 19:00 (0+).

5265181596669645552.jpg

Фото: соцсети «Балтики»

