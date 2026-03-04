Здание детской стоматологии планируют обследовать для дальнейшей реконструкции

Техническое состояние здания детской стоматологической поликлиники на ул. Генерала Буткова в Калининграде планируют обследовать для разработки проекта реконструкции. Учреждение готовится к поиску подрядчика. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Также необходимо обследовать сети инженерно-технического обеспечения. Работы запланированы по адресу: ул. Генерала Буткова, 2. На обследование готовы потратить 2 235 000 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.