«Калининградтеплосеть» выставила на аукцион угольную котельную на Чувашской

Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» выставило на аукцион здание бывшей угольной котельной на улице Чувашской. Соответствующая информация размещена на электронной торговой площадке, о продаже объекта также сообщили в администрации Калининграда.

Речь идет о нежилом здании площадью 144,5 кв. м с земельным участком площадью чуть более шести соток по адресу: ул. Чувашская, 1а. Начальная цена лота составляет 22,8 млн руб.

Как пояснили в городской администрации, предприятие реализует имущество в рамках модернизации теплоисточников. Современные котельные, работающие на газе или подключенные к теплоцентралям, занимают меньше места и не требуют инфраструктуры для хранения и разгрузки угля, поэтому часть прежних объектов стала непрофильной.

По данным сайта, продавцом выступает МП «Калининградтеплосеть». Торги пройдут в форме открытого аукциона. Прием заявок стартовал 4 марта и завершится 12 марта 2026 года в 10:00 по московскому времени. Определение участников запланировано на тот же день, а сами торги начнутся 13 марта в 09:00.

В администрации отметили, что из-за ограниченной площади участка строительство многоквартирного дома на территории невозможно, однако объект может использоваться под складские, производственные или коммерческие цели. Участок расположен недалеко от центра города и обеспечен инженерной инфраструктурой.

Также власти сообщили, что продажа непрофильных активов позволяет «Калининградтеплосети» частично компенсировать значительные расходы на модернизацию системы теплоснабжения.