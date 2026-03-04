В Балтийске произошел сбой водоснабжения из-за запесочивания фильтров на скважинах

В Балтийске со вчерашнего дня наблюдаются перебои с водоснабжением в ряде районов города. Причиной стали проблемы с фильтрами на двух водных скважинах. Об этом сообщила администрация муниципалитета в своем телеграм-канале.

«„Балтвода“ проводит срочные ремонтные работы на водозаборе. Из-за запесочивания фильтров на скважине № 6 и № 192 произошел сбой в водоснабжении. Возможны временные перебои с подачей воды в следующих районах: район Пирса; ул. Серебровской; ул. Гагарина; ул. Кочешкова; ул. Чехова», — отмечается в сообщении.

Накануне специалисты уже провели диагностику и обследование скважин, выполнили подъем водоподъемной трубы с насосом. Сегодня запланированы телеметрия и видеоконтроль скважин, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы.

«Друзья, очень просим вас сохранять спокойствие и понимание. Специалисты делают всё возможное, чтобы завершить работы как можно быстрее», — заверяют власти Балтийска.