Ночные заморозки и дневное тепло: погода в Калининградской области 7 марта

В субботу, 7 марта, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +11°С, ночью столбик термометра местами опустится до −2°С. Скорость ветра составит от 1 до 2 м/с с порывами до 4 м/с, направление — запад, юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 771 мм рт. ст. Относительная влажность 63%. Температура воды: +0.7°. Продолжительность светового дня — 11 часов и 11 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +8°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Ночью на побережье 0°С. На остальной территории региона днём +10...12°С, ночью −2...-5°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Облака появятся лишь к вечеру. Утром температура воздуха достигнет отметки +0,5°С, днём потеплеет до +9,8°С, вечером похолодает до +4,7°С. Влажность — до 79%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Утром возможен туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днём +7...+12°С. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м. На дорогах местами гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром на территории региона 0...+5°C (при сохранении тумана и дымки местами −1...+1°C), переменная облачность/ малооблачно (местами дымка, туман). Днём в Калининграде и области до +10...+13°C (у побережья +6...+9°C), малооблачно/ переменная облачность (преимущественно верхнего яруса — перистые облака), без осадков. Вечером переменная облачность/ облачно с прояснениями, похолодает до +2...-1°C.

Ветер с ночи до первой половины дня преимущественно юго-западный, во второй половине дня и вечером — переменных направлений, в течение суток слабый (1-6 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 770 до 771 мм рт. ст.