Парк Гагарина в Калининграде планируют полностью огородить

Для продолжения благоустройства парка Гагарина его планируют огородить. Об этом сообщили в Дирекции ландшафтных парков.

«Ранее, учитывая пожелания горожан, была временно закрыта для проведения ремонтных работ только часть парка. Теперь настало время приступить к работам и в оставшейся половине. Поэтому в ближайшие дни весь парк будет огорожен, кроме зоны детской площадки», — говорится в сообщении. Калининградцев попросили проявить терпение и понимание.

В июне 2023 года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

На обустройство детской площадки ранее было выделено 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась выполнить работы за 71, 6 млн. Официальное открытие комплекса состоялось в начале февраля этого года. Средства на продолжение благоустройства намерены осваивать в течение 2026 и 2027 годов.

Во время торгов на продолжение благоустройства территории парка им. Юрия Гагарина цену удалось снизить на 7,5% — 30,8 млн рублей. Компания «Техстрой Проект» согласилась выполнить работы за 380,3 млн рублей при начальной стоимости 411,1 млн. Подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства парка в октябре 2025 года.

Предполагается, что в парке появится новая сцена для проведения концертов и представлений, а также хозяйственный двор с навесом для нужд паркового хозяйства. Также подрядчик должен установить стенды с информацией о парке и его истории, скамейки для отдыха, инсталляции и игровые площадки.

В перечне необходимых работ демонтаж покрытий и малых архитектурных форм, снос зелёных насаждений, устройство покрытий, дорожек на винтовых сваях и ступенчатых конструкций, монтаж наружного освещения, устройство павильона «Звёздное небо», сцены, навеса, установка навигационных и информационных стендов, скамеек различных видов, инсталляции покорителей космоса с подсветкой, площадок для дрессировки собак, воркаута, мини-футбола и универсальной, столов для игры в шашки, контейнерной площадки, велопарковок, экспозиций «Космические науки» и «Локатор». Планируется также входная группа с ограждением из лиственницы.

Посадить взамен вырубленных деревьев необходимо красный кедр, пихты, сосны, боярышник, магнолию, рябину, можжевельник, смородину, виноград, сирень и другие породы деревьев и кустарников.

Продолжение благоустройства парка власти планируют провести в два этапа. Первые объекты должны быть готовы к 80-летию Калининградской области.